Murat Boz 5 bin kişiyi coşturdu

Antalya'nın Efsaneler Diyarı The Land of Legends sezonu Türk popunun sevilen ismi Murat Boz'un, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında verdiği konser ile açtı.

Antalya'nın Efsaneler Diyarı The Land of Legends sezonu Türk popunun sevilen ismi Murat Boz'un, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında verdiği konser ile açtı.

Konser öncesinde yağmura rağmen saat 20.30'da Franco Dragone ve ekibi tarafından sahnelenen Müzikal Bot Şöleni'ni izlendi. Işık oyunlarıyla birlikte Müzikal Bot Şöleniyle büyülenen konuklar ardından ip üzerinde yürüyen cambazların gösterisiyle de heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Müzikal Bot Şöleni ve ip cambazları sirk ekibinin gösterilerini ardından konsere geçen yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişi, pop müziğin sevilen ismi Murat Boz konserinde coşkulu anlar yaşadı. Yerli ve yabancıların bulunduğu alanda yaklaşık 2 saat sahnede kalan Murat Boz, sevenlerine şarkılarını

(Sedat Temel/İHA)