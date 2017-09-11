Murat Başoğlu ile Hande Bermek boşandı

Hürriyet'in haberine göre Kuşadası Adliyesi'nde görülen davada boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek'in oldu. Oğullarının velayeti de annede kaldı.

Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile bir teknede görüntülenmesinin ardından gözler sunucunun 14 yıllık eşi Hande Bermek'e çevrilmiş, Bermek “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca Başoğlu ve Kabadayı hakkında soruşturma başlatılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'ensest ilişkinin suç sayılması' için kanun teklifi vermişti.