Murat Bardakçı'dan Hakan Çelik'e Ayasofya ayarı

Kendi deyimiyle Ayasofya çıkışıyla kıyamet koparan tarihçi Murat Bardakçı, Ayosofya ile ilgili düşüncelerini CNN Türk'te bir kez daha dile getirdi. Hakan Çelik'in yeterince cami var söylemine de serzenişle cevap veren Bardakçı, Ayasofya'nın müze olarak değil cami olarak hizmet vermesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bardakçı Ayasofya'nın acil olarak müze sınıfından çıkarılıp cami olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyledi. Gerekçesini de, Ayasofya'nın İstanbul'un fethini sembollemesi olarak açıklayan Bardakçı "Kılıç hakkı diye bir şey vardır" dedi.

HAKAN ÇELİK'İN "80 BİN CAMİ VARKEN AYASOFYA'YA GEREK VAR MI?" SORUSUNA MUHTEŞEM CEVAP

Hakan Çelik, Bardakçı'nın sözlerine karşı çıktı ve "80 bin cami var, yetmiyor mu?" diye bir soru sorunca, Murat Bardakçı da muhteşem bir cevapla konuyu kapattı:

"Sayıyla, adetle sembolü karıştırmayın. İslamiyet'te kılıç hakkı diye bir şey vardır. Ayasofya da bir kılıç hakkıdır. '80 bin cami var' diyorsunuz. Hangisi İstanbul'un fethinin sembolü, göstersenize bana. Sen de eskiden böyle gazeteci değildin. İstanbul'un fethini simgeleyen başka bir cami yoktur, cami dışında kullanılamaz, cami olmalı. Birilerine niye batıyor Ayasofya'nın cami olması çünkü fetih sembolüdür."