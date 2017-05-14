Murat 124 Sevdalılarından anlamlı etkinlik

Bilecik'te Murat 124 Sevdalıları, Engelliler Haftası münasebetiyle özel gereksinimli çocuklar için bir etkinlik düzenledi.
Bilecik'te Murat 124 Sevdalıları, Engelliler Haftası münasebetiyle özel gereksinimli çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Murat 124 Sevdalıları, araçlarıyla özel gereksinimli çocuklar için bir gezi düzenledi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Murat 124 Sevdalıları Bilecik İl Temsilcisi Uğur Kırca, toplanmalarının amacının özel gereksinimli çocukları sevindirmek olduğunu söyledi. Kırca, "Engelliler Haftasında Sevgi Evlerinde bulunan çocuklarımızı sevindirmek adına bir etkinlik düzenleyelim dedik. Klasik araçlarımızla çocuklarımızı bir dolaştıralım, gezdirelim. Onun için burada toplandık arkadaşlarla. Amacımız çocuklara birkaç saat güzel vakit geçirtmek" dedi. Ardından özel gereksinimli çocuklar klasik araçlara binerek, Beşiktaş Mahallesi üzerinden Pelitözü Gölpark'a kadar gezdi. (Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi / İHA)
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