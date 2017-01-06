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Müracaat ve dağıtımlar hafta sonu da sürecek
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Müracaat ve dağıtımlar hafta sonu da sürecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede de geçerli olacak elektronik kart müracaatları tüm hızıyla devam ediyor. ManisaKart müracaatlarının ve dağıtımlarının Cumartesi ve Pazar günleri de mesai saatleri içerisinde devam edeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede de geçerli olacak elektronik kart müracaatları tüm hızıyla devam ediyor. ManisaKart müracaatlarının ve dağıtımlarının Cumartesi ve Pazar günleri de mesai saatleri içerisinde devam edeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden otobüslerde elektronik kart dönemi 5 Ocak itibariyle resmen hayata geçti. ManisaKart müracaatları da tüm hızıyla devam ediyor. Tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar kişiselleştirilmiş ManisaKart'larını 17 ilçede de rahatlıkla kullanabilecek. MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu ve Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra da, kart müracaatlarının alındığı ve dağıtımlarının yapıldığı noktalarda incelemelerde bulunuyor ve vatandaşın istek ve taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor. Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, "Vatandaşlarımızın Manisa Kartlarına hızlı bir şekilde ulaşmaları için birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri de mesai saatleri içinde müracaatlar alınmaya devam edecek, kart dağıtımları da yapılacak. Önceden alınan müracaatların kart basımları da 24 saat boyunca devam ediyor" diye konuştu.

80 bin kartın 65 bini basıldı

MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu ise, "ManisaKart müracaatlarımızı almaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 80 binden fazla müracaat alındı ve 65 binin üzerinde de Manisa Kart vatandaşlarımıza ulaştı. 15 bin kartımızın da basımı devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri de müracaatlar ve kart dağıtım işlemleri yapılmaya devam edecek. Cumartesi Pazar dahil ekiplerimiz 24 saat boyunca kart basmaya devam ediyor. Müracaat noktalarını da genişletiyoruz. Önümüzdeki hafta bu süreci sonlandırmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın Manisa Kartlarını almada bir sorun yaşamaması için tüm ekiplerimizle aralıksız 24 saat boyunca çözüm üretiyoruz ve çalışıyoruz. İlçelerdeki kart basım cihazları da Manisa merkezine getirilerek, kart basımları hızlandırıldı" diye konuştu.
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