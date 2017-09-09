09.09.2017 19:35 Munzur Çayı'nda can pazarı

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 5 kişi, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 5 kişi, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Tunceli Ovacık yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık'tan kent merkezine gelen Ali Özcan yönetimindeki 34 SN 0318 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Çayda bir süre sürüklenen aracı gören vatandaşların müdahalesiyle araçta sıkışan 5 kişi çıkartıldı. Daha sonra vatandaşlardan birinin aracında bulunan şişme botla yaralılar alınarak kıyıya taşındı.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekipleri de haber verilmesiyle kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin Munzur Çayı'na indirdiği botla taşınan sağlık görevlileri yaralılara karşı kıyıda ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından botla taşınan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aracında bulunan şişme yatakla iki yaralıyı suyun karşısına taşıyan İbrahim Doğan, "Munzur gözelerinden gelirken baktık araçlar yolda duruyor. Araç nehre uçmuştu. Arabada şişme yatak vardı. Onu bot gibi kullanarak yaralıların bir bölümünü bu tarafa geçirdik. Sonra da AFAD geldi" diyerek bilgi verdi.

(Ercan Topaç / İHA)

