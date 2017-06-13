Münih'teki silahlı çatışmada yaralananların sayısı 4'e çıktı

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonunda çıkan silahlı çatışmada, 1'i kadın polis memuru olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonunda çıkan silahlı çatışmada, 1'i kadın polis memuru olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Münih'te bu sabah 08.23 sularında eyalet polisinin Unterföhring tren istasyonunda yaptığı operasyonda çatışma çıktı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü esnasında bir kişinin silahını çekmesiyle başlayan çatışmada 26 yaşındaki kadın polis memuru, saldırgan ve olay yerinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis silahlı saldırganın gözaltında olduğunu açıklarken, olayın terörle bağlantısı olmadığını belirtti. Olayda hafif yaralanan ve polise 5 el ateş eden saldırganın soruşturması sürüyor. Alman haber kaynakları silahlı saldırganın 37 yaşında olduğunu ve Münih'te yaşadığını belirtti.

Öte yandan, Unterföhring tren istasyonunun seferleri askıya alındı.

