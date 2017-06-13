Münih'teki silahlı çatışmada 1 polis yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonunda çıkan silahlı çatışmada 1 kadın polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonunda çıkan silahlı çatışmada 1 kadın polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Münih'te bu sabah 08.23 sularında eyalet polisinin Unterföhring tren istasyonunda yaptığı operasyonda çatışma çıktı. Hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda çıkan çatışma sırasında 1 kadın polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Olay polis ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında bir kişinin silahını çekmesiyle başladı. Polisin olaya karışanları gözaltına aldığı açıklanırken, çatışma sonucu istasyonun tahliye edildiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve geniş çaplı araştırmanın sürdüğü bildirildi.

(Mehmet Koca/İHA