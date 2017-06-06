Mumyalamada tuz, soğan ve bal da kullanılmış

Türkiye'nin en zengin mumya koleksiyonunun bulunduğu Amasya Müzesindeki 800 yıllık Müslüman ve Türk mumyaların mumyalama işleminde tuz, soğan ve bal gibi maddelerin de kullanıldığı değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en zengin mumya koleksiyonunun bulunduğu Amasya Müzesindeki 800 yıllık Müslüman ve Türk mumyaların mumyalama işleminde tuz, soğan ve bal gibi maddelerin de kullanıldığı değerlendiriliyor.

Mumyalar üzerine araştırmalar yapan sanat tarihçisi Muzaffer Doğanbaş, tıp alimi Hacı Paşa'nın 1380 tarihli Şifa-ül Eksan isimli eserinde mumyalama sanatında çeşitli ilaçlar kullanıldığını belirterek, "40 civarında mumyalama maddesinden bahsediyor. Soğan, şap, tuz, bal, bal mumu, zift, katran gibi malzemeler mumyalamada kullanılıyor" dedi.

14. yüzyılda İlhanlılar döneminde vali olarak görev yapan Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyin, Amasya'da hükmetmiş Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait olan mumyaları inceleyen Muzaffer Doğanbaş, Amasya Valisi Salih Işık'a verdiği bilgilerde, Mısır'daki mumyalarda reçinelerle keten sargılama yapılmasına karşın Türk dünyasında bunu görmediklerine dikkat çekti. Amasya'daki mumyaların keten sarılmadan korunduğuna değinen Muzaffer Doğanbaş, "Rutubet almadığı sürece bu mumyaların bozulma şansı yok. Tabii tuz önemli bir etken mumyalamada. Bugün bile deriyi kokmasın diye tuzluyoruz. Tuz bu noktada çok önemli bir madde" diye konuştu.

İklimlendirme cihazının yer aldığı özel bölmede sergilenen mumyaların ülkedeki en zengin koleksiyon olmasının önemine değinen Amasya Valisi Işık da müzeyi ortalama hafta içi 600, hafta sonu 2 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Işık, açık hava müzesi görünümündeki şehre bu yıl sonuna kadar 650 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

(Murat Çelik A. /İHA)