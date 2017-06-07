Mumya'nın galası yapıldı

Başarılı oyuncu Tom Cruise'un merakla beklenen filmi 'Mumya'nın galası New York'ta yapıldı.
Başarılı oyuncu Tom Cruise'un merakla beklenen filmi 'Mumya'nın galası New York'ta yapıldı. Başarılı oyuncu Tom Cruise'un rol aldığı "Mumya" filminin galası New York'ta yapıldı. Galaya katılan filmin başrol oyuncuları Sofia Bountella, Tom Cruise ve Anabelle Walls kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdiler. Oyunculara filmin yönetmeni Alex Kurtzman ve Yardımcı Oyuncular Jake Jonshon ile Courtney B. Vance de eşlik etti. Mumya filminin Londra galası, İngiltere'de yaşanan Manchester saldırısının ardından iptal edilmişti.
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