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'Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı'
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'Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı'

Atatürk Havalimanı'nda piste giren köpeği gören ve pas geçen pilot ile kule arasında geçen telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda piste giren köpeği gören ve pas geçen pilot ile kule arasında geçen telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçağın pisti pas geçmesinin ardından, o anların ses kayıtları ortaya çıktı. Pas geçen bir uçağın pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen ilginç konuşmalar ortaya çıktı.

"YAKITIMIZ KALMADI"
Telsiz konuşmasında, hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin, indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd edeceğim aksi takdirde" cevabını verdi.
(Tuncer Cengiz / İHA)

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