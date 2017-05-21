Mültecilerin dramı billboardlarda

Gazeteci Korcan Karar, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki mülteci kampında çektiği fotoğrafları İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde billboardlarda sergiledi.

Gazeteci Korcan Karar, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki mülteci kampında çektiği fotoğrafları İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde billboardlarda sergiledi.

Çeşme'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçen göçmenlerin barındırıldığı Souada Kampı'na özel izinle giren Korcan Karar, kampta çektiği fotoğrafları billboardlarda sergiledi. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 21 billboardda mültecilerin dramını fotoğrafları ile yansıtan Karar, sergi ile yaşanan drama dikkat çekmek istediğini söyledi. 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen serginin açılışına Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Kara, "Yıllarca televizyonlarda gördüğümüz, dünyada ve Türkiye'de neler olduğunu bize aktaran çok değerli televizyon habercisi Korcan Karar'ın sosyal sorumluluk projesinde ülkemize, milletimize, hatta tüm dünyaya iz bırakacak bir fotoğraf sergisinde bir arada bulunuyoruz. 2010 yılında Suriye'de iç savaş başladı. Günümüzde de devam ediyor. 20 milyon nüfusu olan bir ülkeden yaklaşık 12 milyonu, Korcan Karar'ın sergisinde gördüğümüz gibi vatansız, yurtsuz insanlar olarak dünyanın çeşitli yerlerinde. Bunlardan bin 400'ü Sakız Adası'nda. Bu geçenlerin tamamı da bu güzel Çeşmemizden botlarla insanlığa yakışmayacak, hayatlarını tehlikeye atacak şekilde karşımızdaki adaya bir hayal uğruna ülkelerinden kaçarak geçtiler. Maalesef 400 milyonluk Avrupa, bu insanların dramına bizim milletimiz kadar duyarlı değil. Vicdanları kararmış. Bu insanların arasında küçücük, savaş nedir bilmeyen çocuklar var. Ülkelerinden uzakta kamp hayatı yaşıyorlar. Bizler Avrupa'ya diyoruz ki, nüfusumuz 80 milyon. Biz bu Suriye'nin 3 milyonunu ülkemizde misafir ediyoruz. Ülkemizde yaşayan bu Suriyeli kardeşlerimiz, Avrupa'dan çok rahat bir ortamda yaşıyorlar. Ama maalesef ülkelerindeki savaş yıllardan beri devam ediyor. İnsanlık dramına tüm dünya sessiz kalıyor. Korcan Karar'ın bu sergisi de Avrupa'da vicdanlı insanlar vardır, onların kararmış olan vicdanlarını aydınlatacağını umuyorum. Ülkemizdeki, dünyadaki vatansızların vatanlarına kavuşmaları dileğiyle serginin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Karadede de , "Bu önemli sergiyi açan değerli Korcan Karar'a teşekkür ediyorum. Sakız Adası'ndaki mülteci kampında yaşanan dramın fotoğraflarla burada yansıtılması ve bu insanlık dramının gözler önüne serilmesi, farkındalık yaratması açısından çok önemli. Umuyorum ki Suriye'deki iç savaş bir an önce sona erer, vatanlarından çok uzakta çile çeken, insanlık dramı yaşayan vatansızlar, en kısa sürede vatanlarına kavuşur" şeklinde konuştu.



"ÇEŞME SADECE DENİZE GİRİLEN BİR YER DEĞİL"

Gazeteci, televizyon habercisi Korcan Karar da yaptığı konuşmada, Alaçatı ve Çeşme'den bütün dünyaya bir mesaj vermek istediğini vurgulayarak, "Şunun adını bir kez daha koymak istiyorum; tabi ki Çeşmemiz, Alaçatımız, yarımadamız çok önemli bir tatil merkezi. Ama artık Alaçatı, Çeşme ve yarımada tatil merkezi olmasının ötesinde de entelektüel turizmin olduğu ve her türlü fotoğraf ve sanat eserlerinin sergilendiği, yalnızca denize girmediğimiz, aynı zamanda düşündüğümüz ve katkıda bulunduğumuz bir yer artık. Tabi ki turizm çok önemli, başımızın tacı, ancak burada da düşünen insanlar var. Düşündükçe hep kazanacağız. Hep ileride olacağız" dedi.



"SUYUN ÖTEKİ TARAFINDAKİ VATANSIZLARI YANSITTIK"

Serginin ortaya çıkışını da anlatan Karar, "Bir Alman gazeteci arkadaşımla beraber Mart ayının başında Sakız Adası'na gittik. Akreditasyonumuz kabul edildikten sonra Souada Kampı'na girdik. Souada Kampı, Çeşme'nin 9 mil karşısında, hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bir yerdi. Souada'ya girerek, çektiğimiz fotoğraflarla buraya getirdik. Bizim topraklarımızdan karşıya geçen bu insanlar, Sakız Adası'na geçebilenler, bu kampa alınıyorlar. Tabi ki Türkiye'de de kamplar var. Oralarda da çok önemli hizmetler veriliyor. Ancak bizim sergide yansıttığımız, suyun öteki tarafındaki vatansızlar. Vatan, gerçekten çok önemli. Vatanın önemini bir kez daha idrak etmeliyiz. O nedenle bu vatansız insanların dramını, bize de bir ders olması amacıyla burada sergiliyoruz. Bu bir manifesto. Manifestolar sadece kağıda yazılmaz, fotoğrafa, söze dökülür. O manifestolardan da çok büyük dersler alınır" diye konuştu.



"SERGİNİN TİCARİ AMACI YOK"

Kampın Sakız Adası Belediyesi bünyesinde olduğunu ancak Birleşmiş Milletler Komiserliğinin de kampta hizmet verdiğini belirten Korcan Karar, "Kampta bulunan bin 400 kişiden 150'si 13 yaş altı çocuklar. Okul yok, sağlık yok. Herhangi bir psikolojik destekleri yok. Yalnızca bir adanın Çeşme'ye bakan kenarında bu vatansız insanlar var. Bizler sadece Suriyeli olduklarını biliyoruz, ama İranlı, Iraklı, Afganistanlı ve Afrikalı insanlar da var. Yapmak istediğimiz farkındalık yaratmak. Daha geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de 250 kişi hayatını kaybetti. Diğer hayatını kaybedenlerin sayısı bilinmiyor. Hem Akdeniz'de hem Ege'de bu sorunu yaşayan insanların bir şekilde arkasında olduğumuzu göstermek için bu sergiyi gerçekleştirdim. Tabi ki gerçekleşmesinde katkısı olanlar var. Bilabedel gerçekleşmiş bir sergi. Hiçbir ticari amacı yok. Amacım sadece farkındalık yaratmak. Bu konuda bana destek veren İzce Reklam sahibi Mehmet Fidan'a ve Ege Medya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İsa Atagöz / İHA)