Mültecilere yardım eden Fransız gözaltına alındı

Fransa'da mültecilere yardım konusunda sembol haline gelen Cedric Herrou gözaltına alındı.

Fransa'da mültecilere yardım konusunda sembol haline gelen Cedric Herrou gözaltına alındı.

Mültecilerin Fransa'ya girmesine ve yaşamasına yardımcı olan, yardımlarından dolayı sembol haline gelen Cedric Herrou Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde gözaltına alındı. Daha önce de gözaltına alınan Herrou, mültecilerin ülkeye girişini ve ülkede dolaşmasını sağlamakla suçlanıyor.

Öte yandan Herrou, şubat ayında yine mültecilere yardımdan dolayı 3 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

(Özlem Kaplan /İHA)