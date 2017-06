Mülteci sayısı rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) dünya genelinde ülkeleri içinde veya ülkelerini terk etmek zorunda kalarak mülteci konumunda bulunan kişilerin sayısının rekor düzeye çıktığını açıkladı.

UNHCR tarafından yayınlanan raporda 2106 yılında savaşlar, terör, tabi afetler salgın hastalıklar ve açıklık gibi nedenlerden dolayı yaşadığı yerleri terk ederek mülteci konumunda bulunanların sayısının 65 milyon 600 bin kişiye ulaştığını duyurdu. Mülteci konumunda bulunanların her beş kişiden birinin Suriyeli olduğu, mülteci sayısı 2015 yılına oranla 300 bir arttığı ve 1997 yılına nazaran ise iki katına çıktığı belirtildi. Vatanlarını terk etmek zorunda bulunan mültecilerin üçte birinin 22,5 milyonunun ülkesi dışında başka bir ülkeye kaçtığını ve 40.4 milyonunun ülkesi içinde başka bir bölgeye göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.



LİSTE BAŞINDA SURİYE VAR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2016 yılında 10.3 milyon mültecinin evlerine döndüğünü ve kısa bir zaman sonra çıkar karışıklık yüzünden tekrar yurtlarını terk etmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, mülteci sayısındaki durağan bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Ülke içinde ve ülkesi dışına mülteci konumunda bulunan ülkeler sıralamasında 12 milyon mülteci ile Suriye liste başı olurken, 7,7 milyon mülteci ile Kolombiya ikinci , Afganistan 4,7 milyonla üçüncü, Irak 4.2 milyonla dördüncü ve beşinci sırada ise 3,3 milyonla Güney Sudan bulunuyor. Kongo, Somali, Nijerya, Ukrayna ve Yemen gibi ülkeler ilk on ülke arasında yer aldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporunda her 20 dakika bir kişi ülkesinin terk ettiği bildirildi.