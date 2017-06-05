Mülteci kampında Ramazan

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 16 bin Suriyeli mültecinin kaldığı Nizip Konteyner Kenti sakinleri Ramazanı dolu dolu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 16 bin Suriyeli mültecinin kaldığı Nizip Konteyner Kenti sakinleri Ramazanı dolu dolu yaşıyor.

15 Mart 2011'de Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde küçük bir kıvılcımla başlayan iç savaşta şimdiye kadar 400 bin kişi hayatını kaybederken, 6 buçuk milyon insan ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. 6 yıldır süren savaşın mağduru Suriyeliler, Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi komşu ülkelere kaçtı. 3 buçuk Milyonu aşkın Suriyeli ise Türkiye'ye sığınarak ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan kamplara yerleştirildi.

Bu kamplardan biri olan Nizip Konteyner ve Çadır Kentte toplamda 16 Bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Fırat Nehri kıyısında bulunan sığınmacı kampında yaz aylarında hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıksa da Suriyeliler genç, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiriyor.

Kamp içerisinde kurulan marketlerden alışverişlerini yapan Suriyeliler, kendi kültürlerini yansıtan yemeklerle sahur ve iftar sofraları kuruyor. Aynı zamanda erkekler kampta bulunan camilerde namaz ve kuran ibadetlerini yaparken, kadınlar ise kuran kurslarında ibadet ediyor. Vakit namazlarının yanı sıra teravih namazı ise aynı mekanlarda toplu bir şekilde cemaatle kılınıyor.

Allah'ın ve Türk devletinin yardımıyla oruçlarını rahat bir şekilde tuttuklarını belirten kamp sakinleri, hava sıcaklığının dışında hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi.

(Orhan Erkılıç/İHA)