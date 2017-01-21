Mülteci kampına bomba yüklü araç saldırısı

Suriye'nin Ürdün sınırında Rukban mülteci kampına yönelik bomba yüklü araçla yapılan saldırıda çok sayıda mülteci yaralandı.
Suriye'nin Ürdün sınırında Rukban mülteci kampına yönelik bomba yüklü araçla yapılan saldırıda çok sayıda mülteci yaralandı. Aynı noktaya yakın bir yerde geçen Haziran ayında da yine patlayıcı yüklü bir araçla Ürdün askerlerine yapılan saldırıda 7 asker ve güvenlik personeli hayatını kaybetmişti. (Muhammed Essukker / İHA)
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