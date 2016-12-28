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Mülteci çağrı merkezine Vali Tuna'dan destek
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Mülteci çağrı merkezine Vali Tuna'dan destek

Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan ve BM Mülteci Örgütü (UNHCR), Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) tarafından desteklenerek hayata geçirilecek olan Muhacir Çağrı Merkezi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan ve BM Mülteci Örgütü (UNHCR), Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) tarafından desteklenerek hayata geçirilecek olan Muhacir Çağrı Merkezi için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlk defa Şanlıurfa'da hayata geçirilecek olan Mülteci Çağrı Merkezi ilk etapta, 8 Operatör, 4 vaka yönetim görevlisi, 1 psikolog, 2 hukuk danışmanı, 2 eğitim danışmanı, 1 yönetici ve 4 tercüman ile hizmet verecek. Şanlıurfa'daki mültecilerin hizmetine sunulacak proje kapsamında, "mültecilerin çağrılarının karşılanması, sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla irtibatın sağlanması, sorunların çözülmesi ve vaka takibi kapsamında başvuru sahiplerine geri dönüş yapılması, gerekli zamanlarda sahada vaka görüşmelerinin yapılması, bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmesi" gibi birçok konuda hizmet verilmesi planlanıyor.

Bilgilendirme toplantısı kapsamında proje koordinatörleri ve görevliler tarafından yapılan sunumlarda, kuruluş çalışmaları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Tuna, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemiz üç milyona yakın insanı bağrına bastı, yediriyor, içiriyor, barınma imkânı sağlıyor. Hatta olabildiğince eğitim ve iş imkânı sağlıyor. Şanlıurfa'mız da, "Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter" hikmetince nüfusunun dörtte biri miktarında muhaciri bugüne kadar sorunsuz bir şekilde misafir etme cömertliğini gösterdi.

Muhacirlerle birlikte AFAD ve Nüfus İdaresi gibi kurumlarımızın hizmet yükleri arttı. Göç İdaresi ve Geçici Eğitim Merkezleri gibi yeni hizmet alanları ve kurumlar doğdu. Göç İdaresi genel Müdürlüğü bir yıl gibi kısa bir zamanda 81 ilde örgütlenmesini tamamlayarak sürekli bir faaliyetin içindedir.

Şanlıurfa'da kurulmakta olan Muhacir Çağrı Merkezi de bu alanda yeni doğmakta olan kurumlarımızdan biridir. Bildiğim kadarıyla ilk defa il seviyesinde, muhacirlere dönük böyle bir hizmet yeri açılıyor. Tabi Çağrı Merkezinin başarısı kurumlarımızın hizmetlerine bağlıdır. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Desteğimiz bu Merkezin arkasındadır" dedi.

Çağrı Merkezinde görev alan gençlere başarılar dileyen Tuna, "Bu arkadaşlar, titiz bir eleme sonucu buraya kadar gelerek vasıflı gençler olduklarını gösterdiler. Kendilerine başarılar diliyorum ve desteğimin her zaman arkalarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Genç arkadaşlarım; sizler önemli bir görev ifade edeceksiniz. Yoksulun yardımına koşacak, derdi olanın derdine derman arayacaksınız. Verdiğiniz hizmet sonucunda dualar alacaksınız, takdir toplayacaksınız ve yaptıklarınızdan sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Görevinizi hakkıyla yaparsanız bugün bildiklerinize yenilerini katacaksınız. Buralarda yetişerek topluma daha büyük faydalar sağlayacak görevler alacaksınız. Onun için görevinizi yaparken başlama niyetiniz, yetişmeniz, zahmetlere katlanmanız, sabırlı olmanız önemli değerlerdir. Bu merkezin geleceği sizin ortak elinizdedir. Yeni doğmakta olan bu kurumun yaşaması ve hizmet verebilmesi sizin çalışkanlığınıza ve hizmet anlayışınıza bağlı olacaktır.

Sizleri ve Şanlıurfa Muhacir Çağrı Merkezinin kurulmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu maksatla verilecek eğitimin de Çağrı Merkezinin de hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ardından AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez tarafından katılımcılara Şanlıurfa'daki Suriyeli mülteciler ve yapılan çalışmalar hakkında istatistiksel bilgiler verildi.

Toplantıya Vali Tuna ile birlikte; İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Müftüsü İhsan Açık, İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan, Proje Koordinatörü İbrahim Akgün, proje görevlileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
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