Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi yakalandı

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelerek elindeki benzin bidonuyla, kapıya benzin döken ve ateşe veren saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanat merkezinin güvenlik kameralarını ve çevredeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Ali A.(39), Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

(Tugay Saday /İHA)