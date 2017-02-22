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Müjdat Gezen Sanat merkezine saldırı soruşturmasına flaş gelişme
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Müjdat Gezen Sanat merkezine saldırı soruşturmasına flaş gelişme

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

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