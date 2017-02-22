Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı

İSTANBUL Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiğimiz Pazartesi günü kundaklanmıştı.

Sanat Merkezi önüne gelen bir kişi, sanat merkezinin giriş kısmına benzin döküp ateşe vermişti. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Ali A. 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Allah'ın sopası yok ki gözüne soksun soysuz Müjdat Gezen sanat merkezi gece cayır cayır yanıyordu, Osmanlı'ya dil uzatırsa geberiri giderrrrrr peter olsun" diye mesaj paylaşmış.

Şüpheli, sanat merkezinin yangından bir sonraki fotoğrafının altına ise "K.... çocuğunun tamamı yansaydı keşke" diye yazmış.