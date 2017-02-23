Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltında

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından yeniden gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından yeniden gözaltına alındı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran ve polisler ekiplerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali Aligül'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesi savcılığın bu itirazını reddederek adli kontrol şartında direnmişti.
Mahkemenin bu kararına soruşturma savcılığı bu kez üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Mahkemesi zanlı Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından zanlı Mehmet Ali Aligül yeniden gözaltına alındı. Zanlı Aligül'ün yarın yeniden Anadolu Adliyesine çıkarılacağı kaydedildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş'tan gol geldi
Beklenen kanun teklifi kabul edildi
'Türkiye'de parlamenter sistemi tıkayan CHP'dir'
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltında
Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
AB'den HDP açıklaması: Endişemiz artıyor
AB'den HDP açıklaması: Endişemiz artıyor
Musul Havalimanı ele geçirildi!
Musul Havalimanı ele geçirildi!
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş'tan gol geldi
Beşiktaş'tan gol geldi
Beklenen kanun teklifi kabul edildi
Beklenen kanun teklifi kabul edildi
'Türkiye'de parlamenter sistemi tıkayan CHP'dir'
'Türkiye'de parlamenter sistemi tıkayan CHP'dir'
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltında
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yeniden gözaltında
Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti
Osmanlıspor, Avrupa'ya veda etti
Tekrar gözaltına alındı
Tekrar gözaltına alındı
Fatih'te silahlı kavga: 3 yaralı
Fatih'te silahlı kavga: 3 yaralı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı CANLI ANLATIM
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı CANLI ANLATIM
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
'2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı'
'2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English