Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs tutuklandı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs tutuklandı. İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
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