Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklamıştı.

Olayla ilgili 39 yaşındaki Mehmet Ali A. Sancaktepe'deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Ali A.'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında Sigorta Acentalığı da yaptığı öğrenildi.

GEZEN'İN SÖZLERİNE KIZIP YAPTIM

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli M.A.A. ifadesinde, bir televizyon kanalındaki programda Müjdat Gezen'in, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu hakkında söylediği sözlere sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Sorgusunda, olaydan yaklaşık 2 saat önce evden ayrıldığını belirten şüpheli M.A.A, otomobiliyle akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin alarak olayı tek başına gerçekleştirdiğini kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

M.A.A savcılık tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine "Abdülhamid Han'ın torunu Esma Hatun'a laf söylediği için" diye cevap verdi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Sanat Merkezi'ne saldıran şüpheli polisteki ifadesinde ise "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti.

KUNDAKÇI SERBEST BIRAKILDI

Kundakçı Mehmet Ali Aligül suçunu kabul etmesine rağmen mahkeme tarafından adli kontrol uygluyarak serbest bırakıldı. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli M.A.A'yı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevketti. Zanlı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.