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Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
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Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında gece çıkan yangınla ilgili polisin soruşturması sürerken, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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Kayıtlarda, bir kişinin gece sanat merkezine geldiği, elindeki bidonda bulunan sıvıyı kapıya döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor. Sanat merkezinin özel güvenlik görevlisi ise kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor.

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İŞTE O ANLAR...

Sanatçı Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen, sanatçı arkadaşları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, gazeteci Yılmaz Özdil ve öğrencileri ile birlikte basın toplantısı yaptı.

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DÜNYANIN İLK VE TEK PARASIZ ÖZEL OKULU

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Gezen, "Bu yangınlar, bu tip alevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi... Ona bir şey olmuyor. Yangında, alevlerin arasında o bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası 26 yıldır dünyanın ilk ve tek parasız özel okuludur" dedi.

BASIN TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİK

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Bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından hedef gösterildiklerini ifade eden Gezen, şunları kaydetti: "Daha önce de aynı durumları yaşadım. Koruma istemiştim, fakat vermediler. Son çıkan bazı haberlerden sonra emniyetten bana telefon geldi. 'Koruma ister misiniz?' diye. Hem evimin önüne hem de okulun önüne. Ben de kabul ettim. Fakat gece 01.20'de olay olduğu için maalesef öyle bir talihsizlik yaşadık ama bu bizim topyekün, tek yürek olmamazı engelleyemez."

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Müjdat Gezen telefonundan görüntüleri izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

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