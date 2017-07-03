Muhtarlar çocuklar gibi eğlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Geleneksel Muhtarlar Şenliği Başkonuş Yaylası'nda yapıldı. Şenliğe katılan muhtarlar ve davetliler düzenlenen çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Geleneksel Muhtarlar Şenliği Başkonuş Yaylası'nda yapıldı. Şenliğe katılan muhtarlar ve davetliler düzenlenen çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile ilçe belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, muhtarların kendilerini en yakın mesai arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız mahallelerindeki sorun ve sıkıntıları gönüllü bir şekilde bize iletmekteler, sorunların çözümünün bir parçası olmaktalar. Eğer muhtarlarımız bu sorun ve sıkıntıları bize iletmemiş olsalar bizler o sorunların tespiti için belki yüzlerce işçi çalıştıracağız ama yine de muhtarlarımız gibi özverili bir çalışma olmayacaktır. Birçok güzel icraat imza atmamızda muhtarlarımızın çok büyük katkısı var" dedi.

Muhtarların demokrasi açısından da önemli bir görev üstlendiklerini kaydeden Başkan Erkoç, "Muhtarlarımız demokrasi açısından da önemli bir göreve sahiptirler. Çünkü muhtarlarımız demokrasinin çekirdeğini oluşturmaktadırlar. Mahallelerimizde yapılan seçimlerle göreve gelmekte olan muhtarlarımızla Milli İrademizin mahallelerimizde omuz omuza yaşatılmasının haklı gururunu ve onurunu yaşamaktayız" diye konuştu.

Başkan Erkoç ve protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı özel bir gösteri sundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibinin sunduğu gösterilerini sunmasıyla birlikte şenliğe katılan muhtarlar, acı biber, dondurma yeme ve halat çekme yarışmalarında ter döktü. Yerel sanatçılarında sahne aldığı program, güreş müsabakaları ve ok atışlarının ardından sona erdi.

(Muhammet Özer / İHA)