Muhtardan örnek davranış

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, Ramazan ayında muhtaç ve yoksul ailelerin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Muhtar Hüseyin Uzer, her gün belediye tarafından getirilen 100 kişilik yemeği el arabasının içinde sefer tasları ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüyor. Elinden geldiğince her konuda mahalle halkına yardım etmeye çalıştığına değinen Uzer, "Elimizden geldiğince yapılan yardımları hak sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorum. Her gün bize getirilen yemekleri kendi el arabamla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir aydır. Bu ayda her zamankinden fazla olarak düşkün ve muhtaçlara yardım eli uzatılmalı çocuk ve yaşlıların gönlü alınmalıdır. Bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, muhtar tarafından yemeklerin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.