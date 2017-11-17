17.11.2017 18:11 Muhtara demir çubuklu saldırı: O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü muhtarı ile birlikte iki muhtar azası ve bir köylü, Batman'da arazi meselesi için görüştükleri avukatlık bürosundan çıkarken 15 kişinin demir çubuklu saldırısına uğrayarak darp edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü muhtarı ile birlikte iki muhtar azası ve bir köylü, Batman'da arazi meselesi için görüştükleri avukatlık bürosundan çıkarken 15 kişinin demir çubuklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

Muhtar ve azalarının darp edilme anı kameralara yansırken, İHA'ya konuşan muhtar, birden 15 kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Sinan köyü yakınlarında bulunan ve uzun yıllardan beri hayvanlarını otlatmak için mera olarak kullandıkları arazilerinin başka köy sakinleri tarafından sürüldüğünü ileri süren Sinan köyü muhtarı Halil Doru, konuyu daha önce jandarma ekiplerine belirttiklerini ve meraların sürülmesinin önüne geçtiklerini söyledi. Jandarma ekiplerine yaptıkları şikayetten bir kaç gün sonra yine aynı kişiler tarafından mera alanının traktörle sürülmeye çalışıldığını söyleyen muhtar Hali Doru, "Batman ve Yeniköy arasındaki merayı yüz yıllardır hayvanlarımız için kullanıyoruz. 8 ay önce Mehmet Sait T. adında bu şahıs da Diktepe mezrasına traktör getirerek 150 dönüm yer belirledi, bizim meramızı sürmeye başladı. Ben de karakola gidip şikayetçi oldum. Batman'a avukatın yanına gittik. Saat 14.00 civarlarında geldik yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra Mehmet Sait T., oğlu ve yeğenleri ile birlikte ailesi yaklaşık 15 kişi binanın girişini kapattılar. Asansörden çıktığımız gibi bize dediler nereye kaçacaksınız, bir yere kaçamazsınız diyerek 4 kişi benim üzerime toplandı. Benim ile birlikte azam vardı, ona da saldırdılar. Onlar orada hepimizi darp ettikten sonra kaçtılar, biz de orada kanlar içerisinde kaldık ambulans geldi bizi hastaneye götürdü. Yetkililere sesleniyorum biz bunu hak etmedik. Biz bu durumdan şikayetçiyiz ve davacıyız. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğiz daha olay ile ilgili kimse gözaltına alınmamıştır" dedi.

Saldırı anı ise saniye saniye iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.



