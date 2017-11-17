Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Muhtara demir çubuklu saldırı: O anlar kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Muhtara demir çubuklu saldırı: O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü muhtarı ile birlikte iki muhtar azası ve bir köylü, Batman'da arazi meselesi için görüştükleri avukatlık bürosundan çıkarken 15 kişinin demir çubuklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü muhtarı ile birlikte iki muhtar azası ve bir köylü, Batman'da arazi meselesi için görüştükleri avukatlık bürosundan çıkarken 15 kişinin demir çubuklu saldırısına uğrayarak darp edildi.
Muhtar ve azalarının darp edilme anı kameralara yansırken, İHA'ya konuşan muhtar, birden 15 kişinin saldırısına uğradığını söyledi.
Sinan köyü yakınlarında bulunan ve uzun yıllardan beri hayvanlarını otlatmak için mera olarak kullandıkları arazilerinin başka köy sakinleri tarafından sürüldüğünü ileri süren Sinan köyü muhtarı Halil Doru, konuyu daha önce jandarma ekiplerine belirttiklerini ve meraların sürülmesinin önüne geçtiklerini söyledi. Jandarma ekiplerine yaptıkları şikayetten bir kaç gün sonra yine aynı kişiler tarafından mera alanının traktörle sürülmeye çalışıldığını söyleyen muhtar Hali Doru, "Batman ve Yeniköy arasındaki merayı yüz yıllardır hayvanlarımız için kullanıyoruz. 8 ay önce Mehmet Sait T. adında bu şahıs da Diktepe mezrasına traktör getirerek 150 dönüm yer belirledi, bizim meramızı sürmeye başladı. Ben de karakola gidip şikayetçi oldum. Batman'a avukatın yanına gittik. Saat 14.00 civarlarında geldik yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra Mehmet Sait T., oğlu ve yeğenleri ile birlikte ailesi yaklaşık 15 kişi binanın girişini kapattılar. Asansörden çıktığımız gibi bize dediler nereye kaçacaksınız, bir yere kaçamazsınız diyerek 4 kişi benim üzerime toplandı. Benim ile birlikte azam vardı, ona da saldırdılar. Onlar orada hepimizi darp ettikten sonra kaçtılar, biz de orada kanlar içerisinde kaldık ambulans geldi bizi hastaneye götürdü. Yetkililere sesleniyorum biz bunu hak etmedik. Biz bu durumdan şikayetçiyiz ve davacıyız. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğiz daha olay ile ilgili kimse gözaltına alınmamıştır" dedi.
Saldırı anı ise saniye saniye iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda saunaya uyuşturucu baskını
TSK'dan NATO açıklaması
Şehit binbaşının doğum gününde duygulandıran sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Rally Halikarnassos yarışları başladı
Rally Halikarnassos yarışları başladı
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Başbakan Yıldırım'dan Hakkari'ye müjde
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama
Genelkurmay'dan NOTA'daki skandala ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda saunaya uyuşturucu baskını
Beyoğlu'nda saunaya uyuşturucu baskını
TSK'dan NATO açıklaması
TSK'dan NATO açıklaması
Şehit binbaşının doğum gününde duygulandıran sahne
Şehit binbaşının doğum gününde duygulandıran sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
Baykal'ın doktoru: Bilinci açık, yazı yazıyor ve kısa cümleler kuruyor
Baykal'ın doktoru: Bilinci açık, yazı yazıyor ve kısa cümleler kuruyor
İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı
İngiltere'de uçak ile helikopter havada çarpıştı
Başbakan'dan Hakkari'de birlik beraberlik mesajları
Başbakan'dan Hakkari'de birlik beraberlik mesajları
Sedat Şahin tutuklandı
Sedat Şahin tutuklandı
Siir'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siir'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
'Deniz Baykal kısa cümleler kurabiliyor '
'Deniz Baykal kısa cümleler kurabiliyor '

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English