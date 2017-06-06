Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde yaşanan köpek ölümleri sonrasında Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, köpekleri yiyen hayvanı bulmak için geceleri tek başına nöbet tutuyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde yaşanan köpek ölümleri sonrasında Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, köpekleri yiyen hayvanı bulmak için geceleri tek başına nöbet tutuyor.

Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde 1 ayda yaklaşık 25 köpeğin bilinmeyen bir hayvan tarafından kaçırılarak yenmesi tedirginliğe neden oldu. Mahallede vatandaşlar, belirlenemeyen hayvanın kendilerine saldırmasından korkuyor. Akşam saatlerinde evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşların aksine Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, tüfeği ile geceleri köpeklerini yiyen hayvana adeta savaş açtı. 3 köpeğinin yuvasının boş olduğunu gösteren muhtar, yetkililerin de bir an önce çözüm bulmasını istedi. Öte yandan, köyde bulunan bir köpek ise iddia edilen hayvanın saldırısından son anda kurtulmuş. Köpeğin kulaklarını yiyen hayvan, açılan ateş sonrasında kaçmış. Gece boyu hayvanın gelmesini bekleyen Muhtar Yılmaz, 4 köpeğinin bu hayvan tarafından yenildiğini söyledi.



"NE HAYVAN OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİK"

Bu sorunu çözmek için geceleri beklediğini belirten Yılmaz, "Kimse yok tek başıma bekliyorum. İnsan bulamıyorum yanıma. Hiçbir korkum yok. Onu vurana kadar buradayım. Birileri kurt ya da sırtlan diyor. Bir arkadaş iki tane sırtlan görüldüğünü söyledi. Ne hayvan olduğunu çözemedik. Ancak gözümüzle görmemiz lazım. Yetkililer, Fotokapan koyacaklarını söyledi. Onun yardımı ile ne olduğunu göreceğiz. Ben devamlı bekliyorum. Gece 12.00'den sahura kadar bekliyorum. Denk gelmedi" dedi.

(Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan - Murathan Yıldırım /İHA)