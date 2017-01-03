Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Muhtar Dostu Başkan'a teşekkür plaketi...

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın muhtarlara yönelik hizmetleri takdir gördü. Erzurum Muhtarlar Derneği, Başkan Orhan'ı plaketle ödüllendirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın muhtarlara yönelik hizmetleri takdir gördü. Erzurum Muhtarlar Derneği, Başkan Orhan'ı plaketle ödüllendirdi.

Erzurum Muhtarlar Derneği, 'Muhtar Dostu Başkan' diye tanımladığı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı plaketle ödüllendirdi. Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, Dadaşkent Saltuklu Mahalle Muhtarı Gürbüz Özer, Selçuklu Mahalle Muhtarı Şinasi Terzioğlu, Ilıca Mahalle Muhtarı Timur Meral ve dernek yönetimiyle birlikte Başkan Orhan'ı ziyaret etti.

Başkan Orhan'la bir süre sohbet eden Korkmaz ve beraberindeki muhtarlar, ilçesindeki muhtarlara desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Orhan, ilçedeki muhtarları yeni yaptırdığı konaklara kavuşturmanın yanında, başta teknolojik imkanlar olmak üzere, muhtarlara bir dizi jestler yapmış ve son olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu merkezdeki muhtarlara birer personel görevlendirerek muhtarların takdirini kazanmıştı.

MUHTARLARIMIZA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarları ağırlayarak, hasbihal ettiğini hatırlatan Başkan Orhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Büyük devlet olma vizyonu, en başta yerelde başlar. En küçük idari birimlerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin ufkuyla, istikametiyle ülkenin ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa biz sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz.' İşte biz de bu minvalde zaman zaman muhtarlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde hizmet rotamızı şekillendiriyoruz." diye konuştu. Muhtarların son dönemlerde gerek ekonomik ve gerekse sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını aktaran Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti hükümetleri ile yine bu davanın yereldeki savunucuları belediye başkanlarının muhtarlara ayrı bir önem verdiğinin altını çizdi.

EN DEĞERLİ YOL ARKADAŞLARIMIZ

Başkan Orhan, muhtarların toplumsal kalkınmadan, güvenliğin sağlanmasına varıncaya kadar, vatandaş-devlet bütünleşmesinin esasını teşkil ettiğini belirterek, "Halkın istifadesine sunulan kamu hizmetlerinin gelişmesini ve bununla birlikte kalkınmayı hızla sağlamak için gerekli olan; mahalli duygu, görüş ve yararları temsil eden muhtarlarımız, Erzurum'un avlusu ve de giriş kapısı konumundaki şirin ilçemiz Aziziye'de, bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır." dedi. Başkan Orhan, muhtarların ifa ettikleri görevin farkında ve bilincinde olan bir yerel yönetici olduğuna işaret ederek, "Öncelikle mahalli idarenin en muazzam yapı taşlarından olan 'yol arkadaşlarım'ın taşıdıkları önemin farkındayım. Vatandaşa hizmet için koşturan ve benim yüreğimdeki tanımıyla; 'gönüllü hizmet erleri' olan muhtarlarımız, kendilerini, kendi sorunlarıyla bile uğraşmaktan azade bırakmış; devletin, en ücra köşelerine bile uzanan kolları ve elleri olmuşlardır. İşte biz bu gücün farkındayız. Biz, mahalli kalkınmayı sağlayan süreçte muhtarların en önemli birer basamak olduklarının bilincindeyiz. Ve biz, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' düsturunu şiar edinmiş ve bu hizmete talip olmuş bir yönetici olarak, 'yol arkadaşlarımız' her zaman yanımızda olsun istiyoruz." dedi.

GÜÇLÜ BİR HİZMET KERVANI OLUŞTURDUK

Başkan Orhan, "Biz, 'Her şey Aziziye İçin' diyerek sıvadığımız kollarımızı, ilçe halkımızın da kollarıyla birleştirerek, güçlü bir hizmet kervanı oluşturduk. Bu kervanın gözcüleri ve kolcuları ise, kuşkusuz, 'yol arkadaşlarımız', yani muhtarlarımızdır. Vatandaşla iletişimin sağlanmasında, sorunların hızlı bir biçimde kalıcı çözümlere kavuşturulmasında ve yeni hizmet projelerinin üretilmesinde, ellerini tutarak destek isteyeceğimiz Muhtarlarımız, Aziziye'nin yeniden şekillenmesi ve çehresinin değiştirilmesi anlamında en değerli mesai arkadaşlarımızdır. Bizim başarılarımızın gurur payına en çok layık olacak olan şüphesiz muhtarlarımız olacaktır. Hizmet yolculuğunda, 'ortak aklın' parçası olan tüm muhtarlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KORKMAZ: AZİZİYE'DE MUHTAR DOSTU BİR BAŞKAN VAR

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir belediye başkanına yönetimimle birlikte plaket takdim etmeyi uygun gördük. Aziziye'de muhtar dostu bir belediye başkanımız var. Eğer bir yönetici, muhtar dostu ise, şu anlama geliyor; milletin kara kutusu olan, yani milletin her sorunundan haberdar olan kişi ile kol kola, omuz omuza çalışan, muhtarına değer veren bir belediye başkanı var. Bazı yöneticiler muhtarları neden sevmiyorlar? Sürekli devletimizin koltuklarında oturanlara iş çıkaran bir seçilmiş olduğu için sevilmiyor. Kim sever muhtarı, içinde hizmet aşkı olan yönetici sever. İşte Aziziye Belediye Başkanımız Muhammet Cevdet Orhan da muhtar dostu bir başkan. İlçesindeki mahalle muhtarlarına yeni muhtarlık ofisi yapıp, muhtarlıklara birer personel verdi. Erzurum'da marka olan belediye başkanımıza destekleri ve hizmetleri için muhtarlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda muhtarlar adına Dernek Başkanı Cemal Korkmaz Başkan Orhan'a plaket takdim ederken, Başkan Orhan da muhtarları hediye takdim ederek uğurladı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Doğum gününde teröre kurban gitti
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Doğum gününde teröre kurban gitti
Doğum gününde teröre kurban gitti
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Kesilen onlarca atın etleri kayıp
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Siirt'te DAEŞ operasyonu: 1 polis gözaltına alındı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Bozdoğan'da 'Mekke'nin Fethi' konulu konferans yapıldı
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Balıkesir'de sis etkili oluyor
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
Ümmetin gençleri sabah namazında buluştu
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti
Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti
2'si çocuk 4 Iraklı sobandan çıkan gazdan etkilendi
2'si çocuk 4 Iraklı sobandan çıkan gazdan etkilendi
AK Parti'den Kaymakam Güven'e ziyaret
AK Parti'den Kaymakam Güven'e ziyaret
Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi
Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi
Şehitler Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin kişi ziyaret etti
Şehitler Abidesi'ni 2016 yılında 565 bin kişi ziyaret etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English