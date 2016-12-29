29.12.2016 13:27 Muhtar çareyi kendine ait traktöre kar küreme paleti bağlayarak buldu

Bilecik'in İstasyon Mahallesi Muhtarı Akif Kaya, kendine ait traktöre kar küreme paleti bağlayarak mahallesindeki sokak ve yol kenarlarında biriken karları temizledi. Bilecik'in İstasyon Mahallesi Muhtarı Akif Kaya, kendine ait traktöre kar küreme paleti bağlayarak mahallesindeki sokak ve yol kenarlarında biriken karları temizledi.



Dün geceden beri yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı Bilecik'te yüzlerce köy yolunun yanı sıra bazı mahalle yollarının da kapanmasına sebep oldu. İstasyon Mahallesi Muhtarı Arif Kaya, sokak ve yol kenarlarında biriken karları kendine ait traktöre kar küreme paleti bağlayarak temizledi. Muhtarın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından taktire şayan gösterilirken, muhtar Kaya mahalle sakinlerine hizmet için seçildiğini ve hizmetlerine devam edeceğini söyledi.te

