Muharrem Usta'dan Tekelioğlu'na gönderme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu'na göndermede bulundu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu'na göndermede bulundu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un eski altyapı koordinatörü Sadi Tekelioğlu'na kendisine ait twitter hesabından göndermede bulundu. Usta, "Biz ..........'ri çok yanlış yerde aramışız ! 'Küçük olsun benim olsun' out. Şimdi yeni moda... 'Benim değilse kara toprak olsun' ifadelerine yer verdi.

Tekelioğlu, Usta'nın 1461 Trabzon'un zarar ettiği yönündeki iddialarına tepki göstermişti.

(Gökmen Şahin / İHA)