Muharrem Usta'dan taraftara mesaj

Trabzonspor Kulübü başkanı Muharrem Usta, 'Önümüzdeki günler hareketli olacak' dedi.

Trabzonspor Kulübü başkanı Muharrem Usta, "Önümüzdeki günler hareketli olacak" dedi.

Twitter hesabından "50. yılda öncelik sportif başarı mı? Ekonomik ve sportif başarı mı?" şeklinde bir anket düzenleyen Usta, her iki seçenek için de yüzde 50 oranında oy kullanılınca, "Anlaşılan o ki cevap; hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi, az ama öz, onlar da gelecek. Gaza gelmek yok, sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak. 3 Temmuz'da FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz; inşallah devamında da güzel gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.

