Muharrem Usta, Beşiktaş'ı tebrik etti

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Başarının anahtarı... Sabır, istikrar, süreklilik. Tebrikler Beşiktaş. Başarı paylaştıkça güzeldir" dedi.

