Muharrem Usta, Beşiktaş'ı tebrik etti

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Başarının anahtarı... Sabır, istikrar, süreklilik. Tebrikler Beşiktaş. Başarı paylaştıkça güzeldir" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.