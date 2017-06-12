Muhalif Rus siyasetçi Navalny gözaltına alındı

Rusya'da muhalif siyasetçi Alexei Navalny, başkentte düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.
Rusya'da muhalif siyasetçi Alexei Navalny, başkentte düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı. Rusya'nın başkenti Moskova'da destekçilerine, yolsuzluğa karşı protesto çağrısında bulunan muhalif siyasetçi Alexei Navalny gözaltına alındı. Navalny'nin gözaltına alınmasını eşi Yuliya Navalny sosyal medya üzerinden duyurdu. Eşinin gösteri öncesi apartman bloklarının girişinde göz altına alındığını ifade eden Yuliya, "Planlarımız değişmedi' dedi. Öte yandan ülke çapında yolsuzluk protestoları düzenleniyor. Protestolarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı. 10 eylemci Vladivostok, 4 kişi Blagoveshchensk ve bir kişi de Kazan kentindeki protestolarda gözaltına alındı. Alexei Navalny, Moskova'nın merkezinde bulunan Tverskaya Caddesinde eylemler düzenleyerek yolsuzluklara karşı durulması çağrısında bulunmuştu. Yetkililer ise gösterilere izin verilemeyeceğini ifade etmişti.
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