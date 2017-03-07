Muhalefetin 'güvensizlik önergesi' reddedildi

KKTC Cumhuriyet Genel Kurulunda görüşülen 'güvensizlik önergesi' 27 oyla reddedildi.
KKTC Cumhuriyet Genel Kurulunda görüşülen 'güvensizlik önergesi' 27 oyla reddedildi. KKTC'de muhalefet ile iktidar arasındaki gerginliği arttıran, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Parti'ye bağlı bazı milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Parti milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Dr. Mehmet Çakıcı'nın verdiği 'güvensizlik önergesi' ile ilgili oylama bugün yapıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP hükümetine yönelik önergenin görüşülmesini reddederken, önerge 27 hayır oyu ile reddedildi. Hükümetin tam hazır bulunduğu Genel Kurulda muhalefetin hükümete karşı sunduğu 'güvensizlik önergesi' kabul edilmedi. (Emir Abdurrahman Bulut / İHA)
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