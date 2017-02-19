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'Muhalefet sandığın rengini gördüğü için...'
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'Muhalefet sandığın rengini gördüğü için...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefet sandığın rengini gördüğü için yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet sandığın rengini gördüğü için yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 706 milyon TL değerindeki 238 eserin açılışını yaptı. Adıyaman Valiliği yanındaki tören alanında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin bu ülkeye diz çöktüremeyeceğini belirterek, "Terör örgütleri Viranşehir'de olduğu 11 yaşındaki sabilere kıyıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız. Kedisine süt vermek için çıkan evlatlarımıza kıyan örgütün insanlıkla hiçbir alakası olamaz. Kan dökerek hedeflerine ulaşacaklarını sanıyorlar ama başaramayacaklar. Bu ülkeyi asla bölemeyecekler. Kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar. Türkiye'yi yürüdüğü yoldan geri döndüremeyecekler. Ana karnındaki bebekleri, alışverişe çıkan kadınları, sabah namazına giden imamları katleden terör örgütü döktüğü kanda boğulacaktır. Dün toprağa verdiğimiz Ahmet Oktay Günak, bekçimiz İbrahim Kete'ye Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabrı cemil diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine bu güne kadar verdiği mücadelede, emniyet teşkilatımıza verdikleri mücadelede hassaten teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rağmen, gazilerimize şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir vatandaşının kanını yerde koymadı koymayacaktır. Bu katillerden döktükleri kanın hesabını soracağız hiç endişeniz olmasın" dedi.

"SADECE AK PARTİ, MHP DEĞİL, CHP VE HDP'Lİ KARDEŞLERİM DE 'EVET' DESİN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 96 oy ile birinci olan Sincik ilçesinden gelen vatandaşlara seslenerek, "Sincik bu defa ne yapıyorsunuz? Bu defa Sincik yapar mı? Adıyaman'ın tümü yapar, Adıyaman'a güveniyorum. Türkiye tarihindeki en önemli reformlarından birini gerçekleştiriyor. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bugüne kadar yanımızda duran Adıyaman'ın farkını göstereceğine inanıyorum. Şu meydandaki coşku ve heyecan, Adıyaman'ın tercihinin tabii ki 'evet' olduğunu gösteriyor. Bu defa Adıyaman'ın sade 'evet' demesi değil, aynı zamanda tarihe geçecek rekor bir oranla tercihini göstermesini bekliyoruz. Sadece AK Partiye gönül veren kardeşlerimi değil, MHP'ye gönül veren kardeşlerimi değil, HDP ve CHP'ye gönül veren kardeşlerimin de 'evet' demesini bekliyorum. Bu benim şahsımın değil, 80 milyonun tamamının geleceği içindir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milleti ayrıştırmaya çalışıyor. Polemik yapmaktan siyaset yapmaya fırsat bulamıyor.
Mecliste yaptıklarını gördük. Benzer bir tavrı halk oylamasında göstermeye çalışıyorlar. Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. Bunların söyleyecek sözü, projeleri sabote etmekten bir işleri yok. Bunlar terör örgütlerini, hasımlarımızı savunmaya gelince varlar.
Kürt kardeşlerimin yarasına merhem olmak yerine bölücü örgüte koltuk değnekliği yapıyorlar. Kimin darbecilerin, kimin hizmetin yanında olduğunu herkes görüyor" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI MİLLET KORKUSU SARDI"
"Cumhurbaşkanlığı sistemi ile milli iradenin arkasından dolaşıp iş tutmak devri kapanıyor. Çünkü artık sözde yetkide doğrudan millete geçiyor" diyen Erdoğan, "Bunlar sandıktan 'evet' çıkarsa milletin karşısına nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Bunları millet korsusu sardı. Korkunun acele faydası yok. 16 Nisan'da 'evet' çıkacak 'evet'. İşte o zaman eteğindeki taşlar dökülecek, ülke için hayali olmayan, projesi olmayanlar, dökülecek.
Anayasa değişikliğinin kapağını açmadan, hiç bakmadan söylenen sözler kafanızı karıştırmasın. Mesele şahsımın meselesi değildir. Mesele milletimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh geleceğe kavuşması meselesidir.
Osmanlı döneminde de meclis vardı. Ülkemizde hizmet veren pek çok kurumu Osmanlıdan devraldık. Cumhuriyet sadece rejim değişikliğiydi. Türkiye 2007 yılındaki anayasa değişikliği ile rejimi değil, yönetim sistemini değiştirme yolunda ilk adımını attı. Biz bu tercihi bir reformla derli toplu hale getiriyoruz. Göz göre göre gelen bir tehlikeyi, illa 1960, 1980 gelen darbeyi, 2001'de ki kriz gelmesini niçin bekleyelim. Mesele ibret almaktır. Ülkemizin yaşadıklarından gereken dersleri çıkardık. Cumhur başkanlığı sistemini getiriyoruz. 2011 yılından beri ülkemize yeni bir anayasa, yeni bir yönetim sistemi kazandırmak için mücadele ediyoruz. Şartlar şimdi uygun hale geldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yan yana geldi. Sayın Yıldırım ve Bahçeliye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Parlamentoda genel başkanlar milletvekilleri işi bitirdi. Şimdi sıra millete geldi. AK Parti, MHP'ye gönül veren kardeşlerim şimdi el ele verme zamanıdır. Bununla da yetinmiyorum, CHP, HDP'ye gönül veren kardeşlerimizi bu birlikteliğe davet ediyorum. Bir olacağı, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.

CHP LİDERİNE GÖNDERME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Ömründe mahallesinde muhtar seçilmeyecek, kendi evinde seçim yapılsa yarısının oyunu alamayacak kişinin cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili söylediği tezgahtan başka bir şey değildir. Bu sistem tek adamlık değildir. Tek adamlığı kendileri daha iyi bilir. Bunlar il başkanlarını vali yapmışlardır. Biz sadece tek geçeriz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet' diyoruz. İnşallah 16 Nisan'da tarihi bir rekor için 'evet' demenizi istiyorum.
İki icra sistemi birleştiriliyor. Yürütme sistemini cumhurbaşkanı alıyor. Dolayısıyla milletimiz kimden hesap soracağını bilecek. Biz sistem inşa ediyoruz. Biz faniyiz. Şu an varız yarın yokuz. Bu konuda hiçbirimizin elinde yetki yok. Bu sistemi milletimizin teminatı olacağı için istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Arslantaş - Cuma Sarı - Hüseyin Türkoğlu - Ramazan Kuyu / İHA)

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