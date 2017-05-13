Muğla'daki kazada ölü sayısı 24'e yükseldi

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 24'e yükseldi.
Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 24'e yükseldi. Muğla Valisi Amir Çiçek, hastanede tedavileri süren yaralılardan birisinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Hava yoluyla Dalaman Hava Limanına inen Bakan Kaya'nın önce Marmaris'te tedavileri süren yaralıları ziyaret edeceği, ardından kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı ve son olarak Muğla'daki yaralıları hastanede ziyaret edeceği öğrenildi.
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