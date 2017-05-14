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Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
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Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor

Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Anneler Günü organizasyonu kapsamında İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere hareket eden midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı için Buca Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi.

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Törene, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler daha sonra Gökdere, Kaynaklar ve Buca Yeni mezarlıklarında toprağa verildi.

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"İlk eşini kanserden kaybetmişti"

Kazada eşi Münire Güler ile hayatını kaybeden 57 yaşındaki HabiL Güler'in naaşı, yakınları tarafından morgdan alındıktan sonra Buca ilçesindeki Yeşil Cami'ye getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında Güler'in yakınları gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı.

Kazada babalarını ve üvey annelerini kaybeden Kevser Cinkaya ile Elif Güler'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Güler'in cenazesi, öğle namazının ardından Kaynaklar Mezarlığında defnedildi.

Habil Güler'in yeğeni Özgür Berberoğlu, çok üzgün olduklarını belirterek "Dayım hastaneden emekli olmuştu. İlk eşini kanserden kaybetmişti. Aynı kazada yaşamını yitiren yengemle 17 yıl önce evlenmişti." dedi.

"Daha gelinlik giydirecektik sana kızım"

17 yaşındaki lise öğrencisi Melisa Şele'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kadifekale'ye Hava Şehitleri Camisi'ne götürüldü. Menderes Belediyesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Şele için burada tören yapıldı.

Tören sırasında sinir krizi geçiren ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Melisa Şele'nin annesi Abide Şele, ağıtlar yaktı.

Gözyaşı döken Abide Şele'nin "Anneler Günü'nde beni yalnız bıraktın Melisa. Doymadım sana Melisam. Niye bırakıp gittin beni? Daha gelinlik giydirecektik sana kızım. Sen benim nefesimdin, kurban olsun sana annen." şeklindeki feryadı yürekleri dağladı.

Kılınan namazın ardından Şele'nin cenazesi, Menderes ilçesine götürülerek Ahmetbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7 ay önce anneanne olmuş

Cenaze aracıyla Uzundere Cemevi'nde getirilen 52 yaşındaki Gülizar Kılıç'ın naaşı yakınlarının omzunda taşınarak musalla taşına konuldu. Tabutun getirilmesi sırasında Gülizar Kılıç'ın kızları Özge ile Deniz, fenalık geçirdi.

Törene Kılıç'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıç'ın naaşı, Alevi dedelerinin yaptığı dualar, helallik alınması ve cenaze namazının ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Kılıç'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıç'ın 52 yaşında olmasına rağmen üniversite sınavlarına hazırlanan 21 yaşındaki kızı Deniz için çalışmaya devam ettiği, psikolog olan kızı Özge'nin de yaklaşık 7 ay önce anne olduğu belirtildi.

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