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Muğla'da korkutan görüntü
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Muğla'da korkutan görüntü

Muğla'da kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Mumcular ve Geyik barajları 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Muğla'da kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Mumcular ve Geyik barajları 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular barajında bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik barajında ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.

KURAKLIK SU KAYNAKLARINI ETKİLEDİ
Türkiye'nin en fazla yağış alan 2'nci ili konumundaki Muğla'da beklenen yağışların yaşanmaması nedeniyle su kaynakları düşük seviyelerde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular barajını etkilerken Geyik barajında ki su oranı da beklenin altında kaldı. 2012 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 83 olan Mumcular barajı, bu yılın aynı ayında yüzde 27'de kaldı. Mumcular barajı Temmuz aylarında 2013 yılında yüzde 81, 2014 yılında yüzde 50, 2015 yılında yüzde 77, 2016 yılında yüzde 41 iken 2017 yılında ise yüzde 27' ye kadar düştü. Geyik barajının 2012 yılı Haziran ayı doluluk ortalaması ise şu şekilde; 2012 yılı yüzde 95, 2013 yılı yüzde 91, 2014 yılı yüzde 63, 2015 yılı yüzde 93, 2016 yılı yüzde 56, 2017 yılı yüzde 44.

ÜLGEN: "SU KULLANIMINA DİKKAT EDELİM"
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, vatandaşlara su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ülgen, "İlimiz kurak bir kış mevsimi geçirdi. Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Bayram tatili nedeniyle birçok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük bir artış yaşanmıştır. Bu da su kullanımını had safhaya çıkartmıştır. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.

"ŞEBEKELERDEN BAHÇE SULAMASI YAPILMAMALI"
MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, bahçe sulamasının içme suyu şebekelerinden yapılmaması gerektiğini belirtirken, içme suyu şebekelerinin tarımsal sulamaya hizmet etmediğini vurguladı. Ülgen, "Kırsal yerleşim oranı yüksek bir İl' de yaşıyoruz. Büyükşehir kanunu gereği köyden mahalleye dönüşen bölgelerde su fiyatı en düşük tarifenin dörtte biri oranında belirleniyor. Yani köylerde suyun metreküp ücreti 66 kuruş olarak ödeniyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde birçok vatandaşımız bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu içme kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Tarımsal sulama çok farklı bir boyuttur. Bu konu hakkında kurum olarak bazı önlemler almayı planlıyoruz. Boşa akıtılan her damla su başka bir vatandaşımızın kuraklık yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi.
(Bekir Tosun / İHA)

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