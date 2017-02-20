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Muğla'da geniş güvenlik önlemleri: 600 polis görev alacak
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Muğla'da geniş güvenlik önlemleri: 600 polis görev alacak

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin duruşmasının yapılacağı Muğla'nın Menteşe ilçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Adliyesi çevresinde birçok ulaşım alanı trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerin duruşmasının yapılacağı Muğla'nın Menteşe ilçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Adliyesi çevresinde birçok ulaşım alanı trafiğe kapatıldı.

600 POLİS VE HELİKOPTER GÖREV ALACAK
Fetullahçı Terör Örgütünün suikast timinin duruşmasının yapılacağı Menteşe ilçesinde duruşma boyunca Muğla'da resmi 400 olmak üzere yaklaşık 600 polisin görev alması bekleniyor. Görev alacak polislerden Özel Hareket timlerinden bir bölümü Aydın ve Denizli illerinden takviye olarak Muğla'ya geldi. Duruşma saatlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan sürekli olarak denetimini sürdürecek.

VALİ ÇİÇEK GECE SAAT 02.00'DE ALINAN TERBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİ
Duruşma salonunun dışında Muğla'nın giriş ve çıkışlarında da Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktalarında giriş yapan araçlar didik didik aranırken, şüpheli araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Gece saat 02.00'da uygulama noktaları ve duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret Odası salonun çevresinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Vali Amir Çiçek ve Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çiçek, "Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önemli bir dava görülecek. Cumhurbaşkanımıza suikast, darbe girişimi, öldürme ve öldürmeye teşebbüs. İki şehidimiz var burada. Önemli bir dava. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına suikast davasının görüldüğü bir yer. Bu öneminden dolayı biz özellikle duruşma öncesinde bir haftadır bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık ve şimdi yerinde inceledik, son durumu gördük. Yol kontrolleri, aramalar ve duruşma yapılacak salon etrafında gereken ne varsa Emniyet ve Jandarmamız bütün planlarını yaptılar. Bizim buradaki amacımız, bu hainlerin hukuk çerçevesinde, usul çerçevesinde hukuk devleti olarak yargılanmaları ve hak ettikleri cezaları almasıdır. Bu duruşmanın selameti için bize düşen görev bu bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Tabi ki yargılayacak, karar verecek yüce adalettir, yargıdır. Onların işlerini kolaylaştırmak açısından biz gerekeni yaptık. Yine basınımızın rahat çalışması, alınan güvenlik önlemleri, vatandaşlarımızın tepkileri olacaktır. Basının da çalışma alanının belirlenmesi konusunda gerekli kolaylık sağlandı. Şuna inanıyoruz ki, 15 Temmuz 2016'da onlar Türkiye'yi, demokrasiyi, bağımsızlığımızı, milli irademizi yok etmek için darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımızı da Marmaris suikast ve kaçırma girişiminde bulundular. Başaramadılar ve hiçbir zaman başaramayacaklar. Yaptıkları da yanlarına kar kalmayacak. Yaptıklarının cezasını da elbette ki, eninde sonunda yargılamanın sonunda alacaktırlar. Biz üzerimize düşen ne varsa en detayına kadar yapacağız. Yüce adalet de kararını verecek" dedi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde İlimiz Marmaris İlçesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan suikast girişimine katılan sanıkların, 20.02.2017 tarihinden itibaren, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılacak duruşmaları nedeniyle, 19 Şubat 2017 günü Saat:20.00'den itibaren, duruşmalar süresince; Dirgeme yolunun, Atatürk Bulvarı ile Muhsin Özbay Caddesi arasındaki alanında, Şehit Yarbay Alim Yılmaz Caddesinin, Muhsin Özbay Caddesinden, Adliye Kavşağı istikametinde, Ticaret Odası ile Baro Binası arasındaki isimsiz sokak üzerinde ve Adliye önündeki park alanlarında park yasağınıngetirilerek, belirtilen güzergâhların araçların seyrine yasaklanması, 20 Şubat 2017 günü Saat:07.00'den itibaren, gerekli görülen hallerde ise; sanıkların nakillerinde kullanılacak güzergâhlar üzerlerinde park yasağının getirilerek, belirtilen alanlarda araçların seyirlerinin yasaklanması ve güzergâhlarda sürücülerine ulaşılamayan (şüphe arz eden) araçların güvenlik sebebiyle çekici yardımıyla çektirilmesi uygun görülmüştür" denildi.
(Bekir Tosun/İHA)

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