07.02.2017 15:20 Muğla'da ele geçirildi: Değeri 1 milyon TL

Muğla'da Helenistik döneme ait, piyasa değeri 500 bin ile 1 milyon TL arasında olduğu tahmin edilen, mücevherat ele geçirildi. Muğla'da Helenistik döneme ait, piyasa değeri 500 bin ile 1 milyon TL arasında olduğu tahmin edilen, mücevherat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Muğla'nın Yatağan ilçesi Çukuröz Mahallesi Karadiken mevkiinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ş.D isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada Helenistik döneme ait piyasa değeri 500 bin TL ila 1 Milyon TL arasında olan tarihi eser niteliğinde; mücevherat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(Bekir Tosun / İHA)

