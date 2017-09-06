06.09.2017 22:35 Muğla'da 32 ev ve 150 hektar alan yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de çıkan orman yangınında yaklaşık 150 hektar alan ve 32 ev kül oldu. Kısmen kontrol altına alınan yangına karadan müdahale devam ediyor. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de çıkan orman yangınında yaklaşık 150 hektar alan ve 32 ev kül oldu. Kısmen kontrol altına alınan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havanın kararması nedeniyle hava müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında 150 hektar alan ve 32 evin yandığı belirtildi. Evleri yanan vatandaşlar mahalle içindeki komşularında geceyi geçirirken, AFAD evleri yananlar için konteynır kurulumuna yarın sabahtan itibaren başlayacak.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yangın mahalline gelerek ekiplerin çalışmaları hakkında ve yanan saha ile ilgili bilgi verdi. Vali Civelek, "Saat 13.40'tan itibaren Zeytinköy'de orman yangınına müdahale için var gücümüzle çalışıyoruz. An itibari ile 4 uçak, 26 arazöz, 12 dozer çalışıyor. Vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Orman personeli olarak da 650 personel yangın söndürme çalışmalarına devam ediyorlar. Can kaybımız yok, dumandan etkilenen iki vatandaşımız var. Yarından itibaren de yangından etkilenen ev sayısı, gerekse havyan sayısı ile ilgili hasar tespit çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Yangında evlerini kaybeden vatandaşlarımız bu akşam köyde akrabalarının komşularının yanında kalacaklarını ifade etmişler. Yarın itibari ile biz AFAD olarak konteynırlarımızı hazırlayacağız vatandaşlarımıza. Yanan alan olarak yaklaşık 150 hektarlık bir alandan bahsedebiliriz yanan alan olarak. Yangın şu anda kısmen kontrol altında" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

