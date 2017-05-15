Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi

Bir yolcu otobüsünün araç kamerası görüntüsünde, midibüsün Sakar Geçidi'nde viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının yanmadığı görülüyor.

Görüntülerde midibüsün önce sağ, sonra sol şeride geçip bölünmüş yolun orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle yolda lastik izleri görülürken ilk vurduğu yerde bazı yolcuların yola savrulduğu ve midibüsün uçurumdan düştüğü görülüyor.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muğla-Antalya karayolunun Sakar Geçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.