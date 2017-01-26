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Müftüoğlu'ndan 1915 olayları açıklaması
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Müftüoğlu'ndan 1915 olayları açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, 'Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki belgelerin ele alınacağı ortak bir tarih komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin arkasındadır' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki belgelerin ele alınacağı ortak bir tarih komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin arkasındadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Danimarka Parlamentosunun 26 Ocak 2017 tarihinde kabul ettiği 1915 olaylarına ilişkin kararı hakkındaki bir soruyu cevapladı. Danimarka Parlamentosu'nun, 1915 olayları bağlamında, tarihi meselelere ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yerinin parlamentolar ve hükümetler olmadığını vurgulayan 26 Ocak 2017 tarihli kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Müftüoğlu, "Parlamentoya alınan, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların Türkiye'de özgürce yapılabildiğini ve her türlü fikrin serbestçe ifade edilmekte olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki tüm görüşlerin, bu çerçevede Türklerin yaklaşımlarının da serbestçe ifade edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu konuda tarihe ışık tutacak tüm belgelerin ortaya çıkmasını teminen ilgili tarafların arşivlerindeki belgelerin ele alınacağı Ortak bir Tarih Komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin de arkasındadır" ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, Türkiye'nin bu tarihi konudaki görüşlerini teyit eden 15 Ekim 2015 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da bunu gerektirdiğini vurguladı.
(Musa Erdoğan/İHA)


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