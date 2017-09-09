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Aydın Can Çiçek

Müfredat meselesi üzerine

Müfredat hakkında ne zaman olumsuz bir görüş bildirilse, bu beni gülümsetmiştir hep. Benim düşünceme göre dünyadaki bütün eğitim sistemleri her zaman kusurlu olmuş ve her zaman da kusurlu olacaktır. Hatta kusursuz olduğunda bile! Hele de ideolojik hesapların fazlaca olduğu bizim ülkemizde. Bu konuyla ilgili kendi görüşümü defalarca belirtmiştim ama yine belirteyim; Eğitim sistemimiz hem partilerüstü olmalı, hem de bu işi sadece eğitimciye bırakmamalı. Uzman bir eğitimcinin katkısı, kendi halindeki bir marangozdan fazla olmamalı. Hemen itiraz bulacak bir görüşe sahip olduğumun farkındayım. Sıradan bir marangozu, tek tecrübesi diploma almış olmakken sistemin içine yerleştirme arzusu olan birine itiraz yükseltmek, kağıt üzerinde mantıklı görünüyor. Fakat bir de madalyonun öteki yüzü var. ( Hep olduğu gibi )

Yer darlığından dolayı nedenlerimi detaylı bir şekilde sıralama şansım yok. Tek yapabileceğim, elimden geldiğince ana başlıklar halinde sunmak olur. 1- Eğitimci, kendi alanıyla ilgili kurallara o kadar bağımlıdır ki, dışarı çıkmak istediği halde pencereye çarpıp duran kuşlar gibi aynı şeyleri değişik manevralarla tekrar edip dururlar. Bundan daha da önemlisi, eğer hep tartışılmış olan eğitim sistemi, şimdiye kadar eğitimci gözüyle bir çözüm aramışsa, nasıl olur da en iyi seçimi yine onlardan bekleyebiliriz? 2- Madem eğitimin muhatabı halk, o halde neden halkın görüşlerine ihtiyaç duyulmaz? Uygulanır ya da uygulanmaz, benim merak ettiğim böylesi bir şeye hangi yetkiyle tenezzül edilmediği. Bunun adına '' Eğitim Monarşisi '' denmez mi? 3- Daha önce denenmemiş, hatta bahsi dahi geçmemiş bu fikri, enine boyuna araştırmadan nasıl olur da mantıksız bulabiliriz?

Öte yandan, hiçbir eğitim almamış ilkel bir kabileden öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok demek sizce de gerçeğe aykırı değil mi? Şahsen ben her an karşıma çıkabilecek zehirli bir yılanla karşı karşıya geldiğimde, yanımda o kabileye mensup birinin olmasını okulda edindiğim biyoloji ve coğrafya bilgisine yeğlerim. Gerçek yaşama dair daha fazla nefes olmalı eğitim sistemimizde demeye çalışıyorum. Bu beklentim gerçekleşse dahi ortadaki sorunu çözdüğümüz anlamına gelmeyecek bu. Konu eğitim olunca kusursuz olamama gibi bir handikabımız hep olacak. Bu yüzden Finlandiya'nın yenilediği eğitim sistemini kusursuz olacağı için değil, bocalayan kalıpların dışına çıkabildiği için yürekten destekliyorum.

Kısacası müfredata çatmak için her daim bir sebep bulabiliriz. Benim bir çırpıda sıralayabileceğim eleştiriler aşağı yukarı bunlar. Bunu yaparken de en ufak bir ideolojik kaygı taşımıyorum. Dahası, argümanlarımı çürütecek biriyle fikir alışverişinde bulunmayı canı gönülden istediğimi de beyan ediyorum. Fakat müfredat tartışmalarının '' İzm '' boyutunda tartışılmasını da reddediyorum. Neden mi?

Geçen günler bir haber kanalında anchorman olan bir şahsın yönelttiği suçlamaları işittim. Yeni müfredatın bizleri bilimsellikten hızla uzaklaştırdığını falan söylüyordu. Kendisine göre '' Gerici '' bir program hazırlanmıştı. Olabilir... Böylesi bir hisse pekala kapılabilir. Bunda itiraz edeceğim bir şey yok. Hele de hiçbir parti lehine kendi hakikatlerimden ödün vermeye niyetim yokken. Bizi ne daha bilimsel yapar ya da bilimsellik dediğimiz şeyin ne olduğuna hakim miyiz gibi soruları da es geçtim. Bilim kelimesine, o terminolojiye sahip olmayı düşünmeden Mandrake '' Abra Kadabra '' sı gibi sarılan insanlara da değinmeyeceğim. Dediğim gibi hem yerim dar hem de böylesi bir çaba beyhude. Sadece şunu sorabilirim; Müfredat değişmeden önce hangi bilimsel başarılara sahiptik de şimdi bu tersine dönecek? Eski müfredat da başarısızdı ama bu daha beter deseler bir bakıma anlarım. Ama o zat böyle demiyor. '' Atatürk'ten sadece altı sayfada bahsediliyor '' diyor. Her CHP'linin yaptığı gibi ne zaman dara düşse Atatürk isminin arkasına sığınıyor. Be adam! Atatürk bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri. Üstelik o değeri senin beğenmediğin Osmanlı ortaya çıkardı. Aldığı bütün eğitim Osmanlı sistemiyle alakalı. Onun adının arkasına sığınarak size duyulan bütün antipatinin ona yönelmesinden bıkmadınız mı? 1930 yılında Avrupalı bilim adamları enerjiden madde yapmaya uğraşıyorlardı. Patent dairesinde memur olan Einstein sadece hayal gücünü kullanarak uzayı ve zamanı büküyordu. 1950 yılına kadar parti monarşisiyle yönettiniz ülkeyi, karışan eden yoktu, hesap vereceğiniz kimse yoktu, oturup da bunları koysaydınız ya oluşturduğunuz müfredata. Fakat siz ne ile uğraştınız; Altı okun kıvrımlarıyla. Müfredatı mı eleştiriyorsun, otur adam gibi eleştir. Ben de eleştiriyorum çünkü. Dün de eleştiriyordum, yarın da eleştireceğim. Ancak aklından çıkarma, eğitim sistemini nasıl daha iyi hale getirmenin yollarını araştırıyoruz, CHP'ye delege yetiştirmeye uğraşmıyoruz. Saldırgan tutumunuzdan ötürü sizinle müzakereye yanaşmayanları anlamaya çalışın ilk önce. Hep Avrupalı olmak istemiştiniz ya, işte size fırsat, hiçbir şey bilmiyorsanız Avrupalı bir muhalefet partisi gibi davranın. Azalmaması için öfkesini sabitlediğiniz % 25 ile havanda su dövmek de bir yere kadar.

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