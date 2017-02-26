Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, yahu arkadaş, komik olma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi'de düzenlenen 'Rumeli-Balkan Buluşması' etkinliğinde konuştu.

Sultangazi Sahra Düğün Salonu'nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

MÜEZZİNOĞLU: NİYE 'HAYIR'? SENİN TUZAKLARIN DEVAM ETSİN DİYE Mİ?

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 'Hayır' kampanyasını eleştirdi.

Müezzinoğlu, “Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına ‘hayır deyin' diyerek çıkıyor. Niye ‘hayır', senin tuzakların devam etsin diye mi? Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bugüne hep seçimle geldi. Milletten başka kimseye eyvallahı olmadı. Hep milletin huzurunda” diye konuştu.

'SEN MİLLETİN GETİRDİĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINI, ŞİİR OKUDU DİYE GÖREVDEN ALAN DİKTATÖR ANLAYIŞSIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için aldığı hapis cezası ve siyaset yasağını hatırlatan Müezzinoğlu, “Sen milletin getirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 'şiir okudu' diye görevinden alan diktatör anlayışsın. 1 milyon 50 bin oy alan Belediye Başkanı'nı görevden alırken, diktatör olmadın, arkadan alkış tuttun. Sonra ömür boyu siyaset yasağı, sonra ‘milletvekili olamazsın' dedin, sonra yüzde 47 oy almış partisine ve başkanına kapatma davası ve ömür boyu siyasi yasaklı olmasına ilişkin dava açtın. Bunun neresi milli irade” şeklinde konuştu.

'TAYYİP ERDOĞAN NETİCEDE FANİDİR'

Vatandaşlara referandumda ‘evet' oyu kullanmaları çağrısında bulunan Müezzinoğlu, “Ne olur, bu bir siyasi parti seçimi değil, bu milletin geleceğinin seçimidir. Bu büyük milletin dünyaya ‘ben de varım' deyişidir. Dolayısıyla bir seçimin ötesinde bir şeydir. Tayyip Erdoğan'la alakası yoktur. Tayyip Erdoğan neticede fanidir ama millet bakidir” dedi.