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Müezzinoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Günaydın Beyefendi
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Müezzinoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Günaydın Beyefendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Müezzinoğlu, 'Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeyecekmiş. Milletin hakemliğine gittiğimizi söylüyor. Günaydın beyefendi' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Müezzinoğlu, "Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeyecekmiş. Milletin hakemliğine gittiğimizi söylüyor. Günaydın beyefendi" dedi.
Bursa'da gençlerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu toplantıda yeni anayasa değişikliğinin kazanımlarıdan bahsetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeyeceğiz' şeklindeki sözlerini değerlendiren Müezzinoğlu, "İlk defa iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği bir nokta var. 'Milletin hakemliğine gidiyoruz' dedi. Günaydın beyefendi günaydın. Milletin hakemliğine elin mahkum engelleyemedin. Çünkü AK Parti vardı engelleyemedin. Çünkü milli iradeyi merkeze alan bir siyasi irade var ondan gidemedin. Sen çaresizsin. Senin aslında şunu demen lazım, 'Ey millet. Sen yine yanlış yapacaksın. Onun için sandığı protesto ediyorum' Çünkü sandıktan hep korktun. Sandıktan yana olamadın" dedi.
Laiklik ile ilgili tartışmalara da değinen Bakan Müezzinoğlu, "Laiklik elden gidecek diyorsun. Peki laiklik elden gidecek diyerek milletin başıyla, kıyafetiyle, eğitimiyle oynamaya kimin hakkı var. Burada gencecik kızlarımızın kaderiyle istediğin gibi oynadın. Ailelerin hayalleriyle, umutlarıyla oynadın. Bundan daha kral diktatörlük olur mu? Parti kapatıyorsun. Kapatma davaları açabiliyorsun. Açılan kapatma davalarının arkasında duruyorsun. Ah bir Ak Parti kapatılsa da meydan bana kalsa diyorsun. Ama tüm bunlara rağmen gel senin de önerdiğin sitemi referanduma götürelim diyoruz ancak bir sistem önermiyor. Çünkü bu sistem işine geliyor. İktidar olamasa da işine geliyor. Çünkü iktidar olamadan iktidar olma imkanın var. Bu anayasa ümük sıkma yetkisini belirli güç odaklarına vermiş" dedi.
Yeni anayasada seçilme yaşının 18'e indirileceğini aktaran Bakan Müezzinoğlu, "Şimdi 18 yaşında gençlerin seçilme hakkı var. Şimdiki anayasada 25 yaşına kadar seçilme hakkı yok. Örneğin ben karşınıza geliyorum. 62 yaşındayım. 'Ey gençler bana güvenin. Bana inanın, beni seçin' diyorum. Ama içinizden biri dese ki 'ben niye seçilmiyorum, bana niye bu yetkiyi vermiyorsunuz?' O zaman diyoruz ki; sen daha çoluk çocuksun, anlamazsın, acemisin. Bana güvenin diyorum ama size güvenmiyorum. Onun için seçilme yaşını 18'e indiriyoruz" şeklinde konuştu.
(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)

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