Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama

Memur toplu sözleşme 2017 kamu işçileri ne zaman imza atacak sorusu bugün son dakika gelişmeyle yanıt buldu. Müezzinoğlu yarın imzaların atılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmelerin yarın Başbakan Binali Yıldırım´ın katılacağı törenle imzalanacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Tesisleri'nde dün gece gazetecilere açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı müjdesini verdi. 1.5 aydan beri kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin Türk-İş Başkanı başkanlığındaki sendika temsilcileriyle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Müezzinoğlu, "Özellikle Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları, bayramdan hemen sonraki günlerde, Perşembe Cuma günü yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik" dedi.

YARIN İMZA ATILIYOR

Türk İş ve diğer sendika başkanlarının yanı sıra Maliye Bakanı ve hükümete teşekkür eden Müezzinoğlu şöyle devam etti:

"Hükümetimize de teşekkür ediyorum işçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi, mümkünse enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk ve sayın Başbakanımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum o da bu anlamda bizim yüzde 90´lara varan uzlaşımızı yüzde 100 noktasına taşıdı inşallah pazartesi günü saat 11.00 de Sayın Başbakanımızın Başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 190 bin, yaklaşık 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanımız pazartesi günü saat 11.00´de Bakanlar Kurulu öncesi toplantıda anlaşmayı kamuoyuna duyuracak."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest bırakıldı
Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest bırakıldı
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Aşırı sıcaklar onları da vurdu
Aşırı sıcaklar onları da vurdu
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English