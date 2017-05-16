Müezzinoğlu: İşsizlikte tek haneli rakamlara ineceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamları ile ilgili, 'Önümüzdeki ay bu rakam kesinlikle yüzde 12'nin altında gelecek' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamları ile ilgili, "Önümüzdeki ay bu rakam kesinlikle yüzde 12'nin altında gelecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bloomberg HT-Habertürk canlı yayınına katıldı. dün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Müezzinoğlu, "Beklediğimden daha pozitif bir rakam geldi. Önümüzdeki ay bu rakam kesinlikle yüzde 12'nin altında gelecek. 2017'de tek haneli rakamlara ineceğiz" dedi.

Müezzinoğlu, istihdam seferberliğinde 1 milyon 77 bin 367 kişiye istihdam alanı oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmalar yapıldığını, ideal bir sistem uygulamaya çalıştıklarını açıklarken, mevcut çalışanlar için kıdem sisteminde iki ayrı seçenek söz konusu olacağı, işe yeni başlayanların ise yeni kıdem tazminatı sistemine geçeceğini aktardı. Bakan, "Mevcutta sistemde kalmak isteyenler ben burada kalmak istiyorum diyerek kalabilir veya yeni sisteme geçmek istiyorsa işvereni ile anlaşıp geçebilir. Ancak yeni kıdem sistemi devreye girdikten sonra ilk defa işe girecek olanlar yeni sisteme dahil olacaklar" dedi.

Müezzinoğlu "Bugün kıdem tazminatı sistemi ile ilgili toplantıyı gerçekleştirmek istiyorduk, olması için zorluyoruz ama olmayadabilir. Kıdem tazminatı yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çerçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah bugün veya önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, kazanılmış haklara bakıldığında yüzde 80 hak kaybı olduğunu belirterek, "Yüzde 20'yi geçmiyor hakların alınabilirliği. 13 milyon çalışanımızın yüzde 80'i hak sahibi olamıyor" şeklinde konuştu.

Müezzinoğlu vergi borçlarını yapılandırma konusunda ise "Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'ı kaçırmasın. Bu tarihi beklemeden taksitleri ödeyecek hazırlıklarınızı yapın" dedi.

Bakan ayrıca kamuda çalışma saatlerinin değişmesinin gündemde olmadığını belirtti.

