Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda taraflarla görüştüklerini ve 13 Temmuz'a kadar kendilerine verilen yazılı metinler üzerinden ortak noktaları bulmaya çalışacaklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda taraflarla görüştüklerini ve 13 Temmuz'a kadar kendilerine verilen yazılı metinler üzerinden ortak noktaları bulmaya çalışacaklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuyu taraflarla görüştüklerini ifade eden Müezzinoğlu, "Önerilerinizi bize iletin. Mevcut yapı ile bundan sonraki yapının nasıl olması gerektiği konusunda önerilerinizi verin. Burada bu konularla ilgili sözlü müzakere yapacağız ama sözlü müzakereye değil, bir hafta içerisinde, 13 Temmuz'a kadar bize verdiğiniz yazılı metinler üzerinden ortak noktaları bulmaya çalışacağız. Ortak noktalara göre neyi bulduk, ne isteniyor, kararımızı ondan sonra hükümete, Başbakanımıza götüreceğiz. Bundan sonra hangi adımlar gerekiyorsa devamını, şayet ortak noktalar arzu ettiğimiz, olabilecek noktada değilse sonuçları sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.
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